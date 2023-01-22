Главный помощник Байдена покинет Белый дом: с чем это связано

Экстраординарное событие, потому что до этого один член кабинета Байдена не ушел в отставку.

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн, который более двух лет был главным помощником президента Джо Байдена, готовится покинуть свой пост в скором времени.

Об этом сообщает AP News со ссылкой на человека, знакомого с планами Клейна.

Ожидаемый уход Клейна происходит вскоре после того, как Белый дом и демократы добились хороших результатов на ноябрьских выборах. Кадровые перестановки – редкость для администрации, у которой до сих пор была минимальная текучесть кадров. Ни один член кабинета Байдена не ушел в отставку, в отличие от Белого дома Дональда Трампа.

Человек, знакомый с планами Клейна, не был уполномочен публично обсуждать этот вопрос и говорил на условиях анонимности, чтобы подтвердить развитие событий. Белый дом не ответил на звонки или электронные письма с просьбой прокомментировать ожидаемый уход Клейна.

Клейн отправил электронное письмо сотрудникам Белого дома в пятницу, во вторую годовщину инаугурации Байдена.

«Хотя впереди еще много работы, оглядываясь назад на эти два года, я поражен тем, что сделала эта команда и как это сделали вы», — написал он в электронном письме.

Помощник отметил, что купил торт, чтобы отметить это событие.

«Эти торты — мой небольшой способ выразить личную благодарность президенту, вице-президенту и стране за вашу службу и выдающиеся достижения», – добавил он.

Журналисты пишут, что теперь, когда республиканцы вернули себе большинство в Палате представителей, Белый дом готовится перейти к более оборонительной позиции. Законодатели Республиканской партии планируют провести многочисленные расследования в отношении администрации Байдена.

Уход Клейна также связан с тем, что Белый дом изо всех сил пытается сдержать последствия после того, как секретные документы, относящиеся ко времени, когда Байден был вице-президентом, были обнаружены в его доме в Уилмингтоне, штат Делавэр, и в его бывшем институте в Вашингтоне. Генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил специального советника для расследования этого дела. Адвокат Байдена заявил в субботу, что ФБР провело обыск в доме Уилмингтона в пятницу, обнаружив шесть дополнительных документов, содержащих секретные пометки, и изъяло некоторые из его заметок.

«Курсор» сообщал, что, по словам бывшего госсекретаря США, Нетаниягу распространял ложные слухи ради политической выгоды.