Нетаниягу распространял ложные слухи ради политической выгоды — экс-госсекретарь США

В новых мемуарах Майк Помпео называет диалог между Вашингтоном и Израилем «настоящими особыми отношениями».

Отношения США с Израилем для Вашингтона исключительно важны, даже в большей степени, чем отношения с Великобританией.

Об этом в готовящихся к публикации новых мемуарах пишет бывший госсекретарь США Майк Помпео, информирует Israel National News.

Отмечается, что Помпео обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаниягу в искажении приверженности администрации США безопасности Израиля ради политической выгоды и разжигании беспокойства.

Так, по словам экс-госсекретаря США, Нетаниягу «намеренно слил информацию о несуществующем обещании продвигать официальный оборонный договор между США и Израилем по политическим причинам. Помпео пишет, что заявление Израиля после поспешно запланированной 90-минутной встречи между ними в Лиссабоне в декабре 2019 года «было ложным».

«Но для него это была хорошая история. Нетаниягу был в разгаре второй из трех последовательных и спорных израильских избирательных кампаний в том году, а также лоббировал одобрение своего плана по аннексии частей Иудеи и Самарии», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео приветствовал победу Биньямина Нетаниягу на выборах в Кнессет и расценид это как плюс для Израиля и США.

По словам Помпео, возвращение Нетаниягу к власти пойдет на пользу Израилю, США и глобальной безопасности.

«Возвращение Биби Нетаниягу — это хорошо для Израиля, это хорошо для Америки и это хорошо для глобальной стабильности. Мы все должны быть рады, что он вернулся», — написал экс-госсекретарь США.

Как сообщал Курсор, еврейские группы США отреагировали на результаты выборов в Израиле. Некоторые продолжили идею, последовательно распространяемую основными американскими евреями, о том, что израильскую демократию нужно прославлять, уважать результаты и что американо-израильские отношения останутся крепкими независимо от результатов.