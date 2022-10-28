Главный раввин Британии остановится у Чарльза, чтобы присутствовать на коронации в Шаббат

Эфраим Мирвис и его жена Валери останутся в Кларенс-Хаусе в ночь перед церемонией коронации. Семья Мирвис будет отмечать Шаббат в местной еврейской общине в пятницу вечером.

Главный раввин Эфраим Мирвис и его жена Валери останутся в Кларенс-Хаусе в пятницу, 5 мая 2023 года, чтобы присутствовать на коронации на следующий день.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что, согласно еврейскому закону, Мирвис и его жена не могут приехать на церемонию на машине. Семья Мирвис будет отмечать Шаббат в местной еврейской общине в пятницу вечером, а затем в субботу пройдет менее мили от Кларенс-Хауса до Вестминстерского аббатства.

«Королевская коронация короля Эдуарда VII в 1902 году также состоялась в Шаббат. Согласно «Еврейской хронике», на тот момент главный раввин Великобритании Герман Адлер остался в соседней синагоге, чтобы иметь возможность присутствовать на церемонии после проведения Шахарита (утренней молитвы)», — говорится в сообщении.

Издание также напоминает, что в прошлом месяце дворец принял Мирвиса и организовал встречу между королем и религиозными лидерами, чтобы убедиться, что он сможет вернуться в свою синагогу на Шаббат.

Как сообщал Курсор, в марте главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис получил положительный результат на COVID-19. Представитель раввина сказал, что он получил положительный результат, и он был разочарован тем, что ему пришлось изменить свой график, поскольку он «чувствует себя хорошо».

В качестве меры предосторожности все встречи на ближайшие дни, включая зарубежные поездки, отменены.

Также Курсор информировал о том, что главный раввин Великобритании рассказал о новых правилах в мировых синагогах после COVID.

Кроме того, Курсор писал о том, что англиканская церковь принесла извинения евреям через 800 лет после принятия антисемитских законов.