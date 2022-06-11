Главный раввин Великобритании рассказал о новых правилах в мировых синагогах после COVID

Пандемия COVID-19 внесла свои изменения не только в обычную жизнь людей, но и в нормы функционирования синагог по всему миру.

Из-за коронавирусных ограничений в многих странах мира евреи создали миньяним (кворумы из 10 взрослых, которые молятся вместе). Некоторые смелые религиозные лидеры, такие как главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис, обратили внимание общественности на это и предложили принять решения, которые помогут вернуть евреев в синагоги.

Раввин Эфраим Мирвис заявил: «Возможны разные варианты нашего ответа на COVID-19, но мы пережили тяжелое время во многих отношениях. Нам нужно посмотреть, чему мы можем научиться у этой пандемии.»

Мирвис рассказал, что Объединенная еврейская синагога провела опрос своих членов и выяснила, что люди хотели бы проводить меньше времени на молитвенных службах. Объединенная синагога — это союз британских ортодоксальных синагог, представляющий центральное ортодоксальное движение в Великобритании.

Главный раввин сказал, что «в общинах Великобритании почти каждый пятый член Объединенной синагоги говорит, что в эпоху после пандемии они с меньшей вероятностью будут посещать утренние службы Шаббата».

При этом онлайн службы и программы получили одобрение 92%, «хотя члены организации были менее впечатлены (60%) предоставлением услуг для молодежи» — область, в которой Объединенной синагоге необходимо принять срочные меры.

Раввин Мирвис объяснил, что самой сложной проблемой для евреев и синагог было ношение маски во время молитвы. «Во время карантина единственное, что может оттолкнуть от возвращения в синагогу, — это ношение маски».

Главный раввин утверждает, что вернуть людей в синагогу помогает ежегодное мероприятие под названием Shabbat UK, которое он инициировал.

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