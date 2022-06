Главный раввин москвы покидает россию после отказа поддержать войну в Украине

Главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт сказал, что российские власти оказали на него давление, чтобы он поддержал войну страны в Украине, и вместо этого решил покинуть страну.

Она сказала, что Гольдшмидт и его жена Дара Гольдшмидт вылетели в Венгрию через две недели после вторжения россиян.

Чижик-Гольдшмидт также написала в Твиттере, что после поездки в Восточную Европу для сбора средств для беженцев раввин затем отправился в Иерусалим, где был госпитализирован его отец.

Гольдшмидт, последние 33 года служивший раввином в москве, также является президентом Конференции европейских раввинов.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the ‘special operation’ in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ

— Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) June 7, 2022