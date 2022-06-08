Главный раввин москвы покидает россию после отказа поддержать войну в Украине

Согласно твитам его невестки, журналистки Авиталь Чижик-Гольдшмидт, на раввина оказывали давление, «чтобы он публично поддержал «спецоперацию» в Украине, и он отказался».

Главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт сказал, что российские власти оказали на него давление, чтобы он поддержал войну страны в Украине, и вместо этого решил покинуть страну.

Она сказала, что Гольдшмидт и его жена Дара Гольдшмидт вылетели в Венгрию через две недели после вторжения россиян.

Чижик-Гольдшмидт также написала в Твиттере, что после поездки в Восточную Европу для сбора средств для беженцев раввин затем отправился в Иерусалим, где был госпитализирован его отец.

Гольдшмидт, последние 33 года служивший раввином в москве, также является президентом Конференции европейских раввинов.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the ‘special operation’ in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ — Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) June 7, 2022

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!