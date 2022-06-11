Израиль представил в Париже новую систему обнаружения огня

Военный экспорт Израиля принес в прошлом году 11,2 миллиарда долларов, при этом 41 процент приходится на продажи в Европе — рост на 30 процентов с 2020 года.

Компания IAI представила на выставке в Париже новую систему обнаружения огневых точек на поле боя. Она называется OTHELLO-P. Она оснащена искусственным интеллектом, который обрабатывает данные с новыми, более эффективными электрооптическими и акустическими датчиками SWIR.

Система нужна для оперативного обнаружения и оповещения войск о далеких и приближающихся выстрелах практически из всех видов оружия. OTHELLO-P может идентифицировать вспышки и ударные волны от различных видов пуль.

Новая система от израильских разработчиков может использоваться в любых условиях.

Что касается самой выставки, то она называется Eurosatory. Это крупнейшая оборонная выставка Европы.

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