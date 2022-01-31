Глобальная катастрофа: учены нашли способ ее избежать

До конца десятилетия необходимо закрывать по одному вредящему атмосфере заводу каждый день. Особенно масштабные усилия предстоит предпринять Китаю.

Чтобы предотвратить глобальную катастрофу человечеству предстоит закрыть три тысячи электростанций за девять лет.

К таким выводам пришли климатологи из британского центра TransitionZero, — передает sputniknews.ru.

По мнению исследователей, такие меры поспособствуют остановке роста средних температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Ученые установили, что из угля человечество получает свыше двух тысяч гигаватт электроэнергии. Для спасения от кризиса необходимо вдвое сократить производство этого ресурса таким способом.

До конца десятилетия необходимо закрывать по одному вредящему атмосфере заводу каждый день. Особенно масштабные усилия предстоит предпринять Китаю. Там сконцентрирована половина мировых угольных мощностей.

Объем потребляемой КНР энергии продолжает расти, несмотря на то что республика сократила долю угля в энергобалансе с 72,4 процента до 56,8. При этом власти Китая не намерены отказываться от использования угля раньше 2025 года. Растущие цены на топливо могут вынудить страну ветряные и солнечные проекты.

Ранее Курсор сообщал, что ученые предрекли миру неминуемую климатическую катастрофу.

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