Голливудскому актеру официально предъявили обвинение в убийстве украинки

64-летнему голливудскому актеру, звезде фильма «Перл-Харбор» Алеку Болдуину, а также специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид официально предъявили обвинения в непредумышленном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина» в 2021 году.

Об этом пишет Associated Press.

Прокуроры заявили, что знаменитость обвиняется по двум пунктам. В первую очередь, он нарушил первое правило безопасности, которое гласит, что никогда не стоит направлять орудие на того, в кого вы не собираетесь стрелять. Это нарушение привело к инциденту со смертельным исходом.

Второй пункт гласит, что Алек Болдуин нанял неопытного и неквалифицированного специалиста по огнестрельному оружию, который должен был отвечать за безопасность на съемочной площадке, в частности пистолет должен был содержать муляжи, но боевые патроны оказались в ружье. Этот пункт потребует доказательства халатности, что наказывается тюремным заключением на срок до 18 месяцев и штрафом в размере 5 тысяч долларов в соответствии с законодательством Нью-Мексико.

Отмечается, что ни Болдуин, ни Гутьеррес-Рид не будут арестованы, пока суд не признает их виновными и не назначит тюремный срок.

«Курсор» писал ранее, что семья покойной операторши Галины Хатчинс подала иск против актера Алека Болдуина и других участников фильма «Ржавчина», утверждая, что безрассудное поведение и сокращение расходов привели к трагической смерти женщины на съемочной площадке.