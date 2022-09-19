Google по ошибке перевел мужчине четверть миллиона долларов

Мужчина утверждает, что сразу после этого написал компании и сообщил об ошибке. Однако его сообщение просто проигнорировали.

Забавный случай произошел с инженером по безопасности в компании Yuga Labs Сэмом Карри. Он неожиданно получил от Google платеж на четверть миллиона долларов.

Об этом сообщает Gagadget.

В прошлом месяце Сэм получил от компании перевод на сумму $249,999.99. Он признался, что занимается поиском ошибок для компаний, включая Google, но корпорации не за что было ему платить, причем такую большую сумму.

Хакер не стал тратить деньги и вместо этого попытался связаться с Google, написав им письмо и сообщив об ошибке. Однако прошло порядка трех недель — и никто из компании ему так и не ответил. В результате Сэм решил рассказать эту историю в Twitter. Он даже планировал открыть специальный счет для этих денег, чтобы ему не пришлось платить за них налоги.

Историю честного хакера опубликовали СМИ, и изданию NPR удалось получить комментарий Google. Представители компании пояснили, что, действительно, произошла ошибка, из-за которой деньги перечислили не тому человеку. Кому и за что они предназначались, в компании не уточнили, но заявили, что намерены разобраться с этим и вернуть переведенную сумму.

«Курсор» писал ранее, что магазины приложений переполнены программами, не отвечающими политике конфиденциальности или замеченными в мошенничестве. Только за второй квартал этого года из App Store и Google Play удалено больше 500 тысяч приложений.