Госдепартамент США даст письменное разрешение Египту на поставку газа в Ливан через Сирию

В последние месяцы Египет стремился помочь Ливану в его продолжающемся экономическом и энергетическом кризисе, экспортируя газ в Ливан.

Ожидается, что Госдепартамент США даст письменное разрешение Египту на поставку газа в Ливан через Сирию в ближайшие дни.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В последние месяцы Египет стремился помочь Ливану в его экономическом и энергетическом кризисе, экспортируя газ в Ливан, что ему пришлось бы делать через иорданские и сирийские трубопроводы в обход Израиля.

Предложение привлекло внимание средств массовой информации в Израиле, потому что Израиль экспортирует природный газ в Египет, а это означает, что Ливан может в конечном итоге использовать газ, добываемый в экономических водах Израиля, даже если у стран нет дипломатических отношений.

По словам источника, Каир запросил у Вашингтона письменное обещание, что он не будет подвергаться санкциями.

Таким образом, Сирия не получит денег за поставку газа в Ливан. Дипломатический источник заявил, что Сирия согласилась принять участие в плане, чтобы восстановить свои связи с другими арабскими государствами.

Представитель Госдепартамента заявил, что США «не отменили санкции и не отказались от них, и мы не поддерживаем никаких усилий по нормализации отношений с Сирией или реабилитации Асада до тех пор, пока не будет достигнут необратимый прогресс в направлении политического решения, до тех пор мы будем продолжать применять нашу программу санкций против Сирии в координации с нашими региональными партнерами».

В то же время представитель заявил, что правительство США работает со странами Ближнего Востока, чтобы помочь ливанскому народу в соответствии с Законом Цезаря.

Государственный департамент понимает, что электричество в Ливан должно проходить через сирийскую сеть, сказал представитель, но «наш жесткий режим санкций против правительства Асада остается полностью в силе».

«Мы приветствуем региональные усилия, направленные на преодоление острого энергетического кризиса в Ливане и его последствий для стабильности ливанского государства», — сказал представитель. «Недостаток топлива и электроэнергии в Ливане по-прежнему угрожает предоставлению жизненно важных услуг, таких как здравоохранение и водоснабжение, ливанскому народу». Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Ливан заявляет, что разоблачил израильские шпионские сети.

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