Госдепартамент США о сделке с Ираном: Сейчас это не является нашим приоритетом

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в беседе с журналистами прокомментировал ядерную сделку с Ираном и сказал, что она «не находится в центре нашего внимания прямо сейчас».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Сейчас это не является нашим приоритетом. Я думаю, это очень ясно, иранцы ясно дали понять, что это не та сделка, на которую они готовы пойти. Конечно, сделка не кажется неизбежной. Требования Ирана нереалистичны; они выходят далеко за рамки Совместного всеобъемлющего плана действия. Ничто из того, что мы слышали за последние недели, не указывает на то, что они изменили свою позицию», – сказал Прайс на брифинге.

По словам представителя Госдепартамента, сейчас США сосредоточили внимание на «выдающейся храбрости и мужестве, которые иранский народ демонстрирует в своих мирных демонстрациях, в осуществлении своего всеобщего права на свободу собраний и свободу выражения мнений». Прайс утверждает, что американская сторона будет привлекать внимание к масштабным протестам и «поддерживать их всеми возможными способами».

Отметим, что еще в августе этого года администрация президента США Джо Байдена была близка к возобновлению сделки, но дискуссии зашли в тупик из-за требования Ирана к МАГАТЭ прекратить расследование неучтенных следов обогащенного урана, обнаруженных на трех объектах в Иране. В Тегеране отрицают какие-либо гнусные намерения и утверждает, что его ядерная программа предназначена для мирных целей, хотя иранская сторона обогащает уран до уровней, которые, как утверждают международные лидеры, не могут использоваться в гражданских целях.

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