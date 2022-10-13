Госдепартамент США оценил перспективы ядерной сделки с Ираном на фоне продолжающихся протестов

Вашингтон заявил, что возрождение ядерной сделки с Ираном 2015 года «не является целью сейчас». Госдепартамент не увидел особого интереса к возрождению пакта и согласования норм.

США сосредоточился на том, как поддержать иранских протестующих.

Об этом 13 октября сообщает Reuters.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс высказал позицию Вашингтона относительно этой темы. На вопрос, заинтересованы ли Соединенные Штаты в продолжении переговоров о возрождении пакта, в соответствии с которым Иран ограничивал свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций, представитель Госдепартамента США Нед Прайс ответил: «Сейчас мы не занимаемся этим».

«Совершенно ясно, и иранцы очень ясно дали понять, что это не та сделка, к которой они были готовы заключить. Договор определенно не кажется неизбежным», — сказал он на брифинге.

Прайс отметил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией, имея в виду антиправительственные протесты. Митинги вызваны смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини, когда ее задержали полицейские.

Предыдущий президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки между Ираном и шестью крупными державами в 2018 году и в одностороннем порядке восстановил экономические санкции, которые тормозили экономику Ирана, ограничив его экспорт нефти. Спустя Тегеран отреагировал на это тем, что постепенно нарушил ядерные ограничения соглашения, возродив опасения США, Израиля и арабских стран Персидского залива, что Иран может стремиться получить атомное оружие. Тегеран обвинения отрицает.

Ранее «Курсор» сообщал, что президент Джо Байден сделал заявление о нарастающей ядерной угрозе. Он заявил, что риск ядерного «Армагеддона» находится на самом высоком уровне со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года.