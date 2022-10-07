Мир приближается к ядерному «Армагеддону» — Байден

Президент США говорит, что знает, что президент рф владимир путин* не шутит, когда он говорит об использовании оружия массового уничтожения, но Белый дом сохраняет свою ядерную позицию неизменной.

Президент Джо Байден заявил, что риск ядерного «Армагеддона» находится на самом высоком уровне со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, поскольку российские официальные лица говорят о возможности применения тактического ядерного оружия после массовых неудач в войне против Украины.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Выступая на сборе средств для Демократического сенаторского комитета по кампании, Байден сказал, что он «достаточно хорошо» знает президента рф владимира путин, и российский лидер «не шутил, когда говорил об использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия».

Байден добавил: «Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса». Он предположил, что угроза со стороны путина реальна, «потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают».

Официальные лица США в течение нескольких месяцев предупреждали о возможности того, что рф может применить оружие массового уничтожения в Украине, поскольку она столкнулась с рядом стратегических неудач на поле боя, хотя замечания Байдена стали самыми резкими предупреждениями, когда-либо сделанными правительством США о ядерных ставках.

На этой неделе, официальные лица США заявляли, что не видят никаких изменений в ядерных силах рф, которые потребовали бы изменения состояния боевой готовности ядерных сил США.

«Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, и у нас нет признаков того, что Россия готовится к неизбежному применению ядерного оружия», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден также бросил вызов российской ядерной доктрине, предупредив, что использование тактического оружия меньшей мощности может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальному разрушению.

«Я не думаю, что существует такая вещь, как возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном», — сказал Байден.

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Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!