Госпереворот в Бразилии: полиция сообщила новые подробности

В Бразилии полиция объявила, что арестовала не менее четырех человек и провела общенациональные рейды в рамках расследования предполагаемой попытки госпереворота во время беспорядков сторонников проигравшего выборы президента Жаира Болсонару.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство страны из Латинской Америки расправляются со сторонниками правого Болсонару, которые отказываются признать победу на президентских выборах левого кандидата Луиса Инасио Лулы да Силвы и призывают к военному перевороту. Болсонару, до сих пор не признавший своего поражения, сделал заявление о том, что не доверяет избирательной системе Бразилии, что поддерживают его сторонники.

Операция состоялась всего за несколько дней до инаугурации Лулы, запланированной в воскресенье, 1 января. Это также произошло менее чем через неделю после того, как полиция в Бразилии заявила, что сорвала заговор с бомбой, организованный предполагаемыми сторонниками Болсонару.

Рейды были вызваны беспорядками 12 декабря, в день, когда была подтверждена победа Лулы. В ответ противники результатов выборов совершили нападение на штаб-квартиру федеральной полиции и подожгли автомобили и автобусы после ареста лидера коренных народов, выступающего за Болсонару.

В Федеральной полиции заявили, что они вручили 32 ордера на обыск и арест в восьми штатах по распоряжению Верховного суда. Предполагаемые преступления включали квалифицированный ущерб, поджог, преступное объединение, насильственную отмену верховенства закона и государственный переворот, максимальное совокупное наказание за что составляет 34 года лишения свободы.

По словам главы отдела федеральной полиции по борьбе с организованной преступностью Клео Маццотти, к середине сегодняшнего утра арестовали четыре человека, и ожидаются новые задержания, потому что полицейские разыскивают еще семерых подозреваемых.

Выступая на объявлении своих новых министров, Лула призвал людей не беспокоиться о «шуме», возникшем после выборов.

«Те, кто проиграл выборы, должны молчать, а победители имеют право организовать большую народную партию», — сказал он.

Новый министр юстиции Флавио Дино приветствовал операцию, заявив, что она направлена ​​на поддержание верховенства закона путем «защиты жизни и имущества».

«Курсор» сообщал, что президента Перу арестовали за попытку госпереворота и роспуска Конгресса.