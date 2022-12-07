Президента Перу арестовали за попытку распустить Конгресс

Президент Перу Педро Кастильо был арестован в среду, 7 декабря, всего через несколько часов после того, как он объявил о роспуске Конгресса в телеобращении к нации.

Об этом сообщает El Pais.

В своей речи Кастильо также издал указ о «правительстве исключения» и ввел в стране немедленный комендантский час в ночное время. Президент заявил о созыве выборов в законодательные органы для избрания новых членов Конгресса, которые примут новую Конституцию.

«Мы созовем как можно скорее выборы нового Конгресса с учредительными полномочиями для создания новой Конституции в срок не более девяти месяцев. С этой даты и до создания нового Конгресса мы будем управлять декретом», – сказа он.

Его сторонники охарактеризовали это как «государственный переворот», устроенный за несколько часов до того, как Кастильо предстояло провести третье голосование по импичменту. Также госпереворот осудила армия.

После выступления по телевидению Кастильо предстал перед префектурой — органом, отвечающим за поддержание общественного порядка, — чтобы потребовать гарантий, и был арестован.

Тем временем члены Конгресса продолжили голосование по импичменту, несмотря на заявление Кастильо. Дина Болуарте была названа возможным кандидатом на пост президента. Генеральный комитет Конгресса проголосовал за увольнение Кастильо за его «моральную несостоятельность» — по тем же основаниям, что и Альберто Фухимори, отстраненный от должности в 2000 году. Конгресс одобрил этот шаг 101 голосом за, шестью против и 10 воздержавшихся.

Ситуация в Перу накалилась после объявления роспуска Конгресса. Некоторые магазины закрылись, а местные жители поспешили домой и начали забирать своих детей со школы. Было замечено, что многие родители рано забирают своих детей из школы.

Peru Libre, партия, которая привела президента к власти, назвала решение президента атакой на демократию. Владимир Серрон, президент партии, заявил, что не поддержит «государственный переворот в процессе».

Некоторые министры подали в отставку, в том числе Алехандро Салас и Курт Бурнео, занимавший пост министра экономики, а также Мануэль Родригес Куадрос, посол Перу в ООН. Между тем бывший президент Ольянта Умала публично выразил неприятие через социальные сети и назвал Педро Кастильо диктатором.

Ранее Бен-Гвир обратился к генпрокурору и призвал прекратить назначать старших офицеров полиции.

«Курсор» сообщал, что Папа Римский сравнил убийства евреев нацистами с войной в Украине.