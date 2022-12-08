Госсекретарь США заявил, что Швеция и Финляндия готовы стать членами НАТО

Блинкен заявил, учитываются ли опасения Турции по поводу вступления двух стран в альянс.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом и министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Государственном департаменте в Вашингтоне.

Об этом сообщает Reuters.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты вскоре смогут назвать Швецию и Финляндию союзниками по НАТО, и заявил, что опасения Турции по поводу вступления двух стран в альянс учитываются. По его словам, две страны уже интегрируются в работу альянса.

«Это не двусторонний вопрос между Соединенными Штатами и Турцией. И он не превратится в таковой», ‒ сказал Блинкен, добавив, что Финляндия и Швеция провели продуктивный процесс работы с Турцией для решения проблем, и предприняли конкретные шаги.

Финляндия и Швеция обратились с просьбой о вступлении в НАТО в этом году после того, как *россия вторглась в Украину. Однако член альянса Турция отказалась поддержать их просьбу до тех пор, пока эти скандинавские страны не выполнят ряд требований, среди которых принятие более жесткой позиции в отношении курдских боевиков и снятие запрета на продажу оружия.

НАТО принимает свои решения на основе консенсуса, а следовательно, Швеция и Финляндия требуют одобрения всех 30 государств-членов альянса. Турция до сих пор выступает против их членства, а Венгрия еще не ратифицировала его.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия возлагает надежды на завершение процесса вступления в НАТО в скором времени.

«Мы серьезно относимся к проблемам безопасности всех союзников. Финляндия является поставщиком безопасности, членство в которой еще больше укрепит альянс в целом», ‒ сказал он.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что процесс вступления в НАТО «продвигается успешно».

В четверг в Анкаре министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что чем раньше Турция ратифицирует свою заявку на членство в НАТО, тем лучше. Он добавил, что его страна рассмотрит возможность предоставления разрешений на экспорт оружия Турции, что является одним из запросов Анкары.

«Курсор» сообщал, что Столтенберг заявил, что НАТО обязалась предложить членство Украине.

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