НАТО обязалась предложить членство Украине: заявление Столтенберга

Глава НАТО заявил, что Финляндия и Швеция скоро присоединятся к альянсу. Кроме того, они прокладывают путь для вступления Украины в будущем.

Во вторник НАТО обязалась предложить членство Украине в будущем.

Альянс также подтвердил свое военное обязательство по оказанию помощи Украине, сообщает NBC News.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «дверь НАТО открыта» для Украины. Он сделал это замечание на встрече в Румынии, на которой члены НАТО собрались, чтобы поддержать Украину.

«У рф* нет права вето» на вступление стран в НАТО, добавил Столтенберг, говоря о недавнем членстве Северной Македонии и Черногории.

Он подтвердил, что Финляндия и Швеция также скоро станут членами, что не понравится президенту рф путину. Обе страны подали заявку на вступление в апреле после вторжения россии в Украину.

Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, сказал, что «мы придерживаемся этого и в отношении членства Украины».

«В то же время основное внимание сейчас сосредоточено на поддержке Украины, обеспечении того, чтобы президент путин не победил, а чтобы Украина преобладала как суверенное государство в Европе», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Медведев угрожает НАТО из-за поставок Украине ЗРК Patriot.

«Курсор» также сообщал, что путин выступил с новым заявлением.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!