Готовы зайти в Украину: США разместили в Румынии 4,7 тысяч солдат

101 воздушно-десантную дивизию армии США развернули на территории Европы впервые почти за 80 лет.

США разместили в Европе 4,7 тысячи военных из дивизии «Красные орлы» для учений. В рамках учений используют настоящий снаряды, имитирующие сражения ВСУ против армии *россии.

Об этом сообщает CBS News.

Войска готовы переброситься на территорию Украины в любой момент в случае эскалации конфликта. Журналисты утверждают, что 101 воздушно-десантную дивизию армии США развернули на территории Европы впервые почти за 80 лет, что обусловлено растущей напряженностью между НАТО и рф.

Пехотное подразделение под названием «Красные орлы» обучали развёртываться на любом поле боя в мире в течение нескольких часов, после чего солдаты должны быть готовы вступить в бой. Сейчас «орлы» размещены в Румынии и участвуют в совместных учениях с местными войсками на границе с Украиной.

Ради воссоздания сражений, которые украинская армия ежедневно ведет против армии оккупантов, военные пользуются настоящими боевыми снарядами. По словам командиров дивизии, они «готовы сражаться хоть сегодня вечером», и будут располагаться в Румынии ради защиты территорий НАТО в случае нападения. В случае обострения боевых действий военные готовы пересечь границу и переброситься на территорию Украины.

«Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Мы приносим уникальный потенциал из нашего воздушно-десантного потенциала. Мы легкая пехота, но опять же, мы приносим эту мобильность с собой, для наших самолетов и воздушных атак», – заявил генерал Джон Любас.

О переброске в Европу военнослужащих элитной 101 воздушно-десантной дивизии армии США заявили в НАТО еще в августе. Эта мера была призвана усилить защиту восточного фланга.

Также «Курсор» сообщал, что в Госдепе США считают, что россия «находится в отчаянии», но также опасна.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!