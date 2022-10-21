Россия «находится в отчаянии», но также опасна — Госдеп США

россия* пытается найти союзников, чтобы продолжать свою военную кампанию в Украине.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс, говоря о военном союзе между россией и Ираном, заявил, что власти рф пытаются восстановить боевую мощь, поэтому вынуждены обращаясь к таким странам как Иран и Северная Корея.

Об этом он сказал на брифинге для прессы.

Прайс отметил, что военная кампания россии в Украине прошла эволюцию от грандиозных планов уничтожить Украину до нанесения ударов по электросетям, жилым домам, торговым центрам, вокзалам и школам.

«В последние месяцы россия стала еще более отчаянной. Мы видели множество признаков этого — массовая мобилизация, репрессии внутри россии, последовавшие за этой массовой мобилизацией, попытки аннексии силой, введение военного положения в регионах, которые президент путин стремился аннексировать», — сказал Прайс.

По его словам, все это не делает российскую федерацию менее опасной.

«Мы видим, как россия, возможно, в отчаянии, обращалась к таким странам, как Иран, с просьбой предоставить товары, которые она не может производить или приобретать другими способами… Также россия изучают договоренности с Северной Кореей», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали, зачем путин ввел «военное положение» на аннексированных территориях.

Также Курсор сообщал, что эту ситуацию прокомментировали у президента Украины Владимира Зеленского.

Наша редакция писала, что солдат рф пожаловался на непрофессионализм командования. Российская армия несет на фронте в Украине большие потери, но высшее руководство пытается скрыть реальные цифры от населения.

Курсор писал, что украинские силовики перехватили очередной разговор российских солдат, который свидетельствует о том, что бойцы ВСУ наводят ужас на захватчиков. Так, на записи солдат рф не просто признают силу украинской армии, но и восхищаются ее бесстрашием.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!