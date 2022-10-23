Границу США попыталось пересечь рекордное количество мигрантов: отчет

Многие мигранты пытаются спастись от гуманитарного и экономического кризиса в своих странах.

В 2022 фискальном году число нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в США, выросло до рекордных 2,76 миллионов.

Об этом сообщает Погранично-таможенная служба США (CBP).

В частности, в сентябре годовой рост количества нелегалов из Никарагуа, Кубы и Венесуэлы составил 245%. В период между 30 сентября 2021 и 2022 годов нелегальные мигранты предприняли 2 766 582 попыток проникнуть на территорию США.

Это является самым высоким показателем за всю историю записей. В отчете сказано, что некоторые попытки обернулись неудачей из-за коронавирусных ограничений. В 2021 году этот показатель был на миллион меньше. Согласно информации пограничных служб, больше всего нелегалов пересекли границу в мае – более 241 тысячи попыток.

По словам комиссара CBP Криса Магнуса, рекордное количество мигрантов связано с перемещением выходцев из Никарагуа, Кубы и Венесуэлы. Они «спасаются от гуманитарного и экономического кризиса в своей стране». Чтобы сократить поток людей из Венесуэлы правительство США начало сотрудничать с Мексикой.

«В то время как несостоятельные режимы в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа продолжали стимулировать новую волну миграции через западное полушарие, число венесуэльцев, прибывающих на южную границу, резко уменьшалось почти каждый день с тех пор, как мы начали дополнительные совместные действия с Мексикой по сокращению нелегальной миграции и созданию более справедливого, упорядоченного и безопасного процесса для людей, спасающихся от гуманитарного и экономического кризиса в своей стране», – сказал Магнус.

Пограничные службы прикладывают существенные усилия для решения это проблемы, но даже в этой ситуации количество нелегальных мигрантов из указанных стран возросло в сентябре 2022 года на 245% относительно показателей 2021 года. Любопытно, что количество беженцев из Центральной Америки и Мексики уменьшилось на 23% за аналогичный период.

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