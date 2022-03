Гражданам Великобритании приказали покинуть Россию в обязательном порядке

Министерство иностранных дел в субботу заявило, что британцы должны использовать оставшиеся коммерческие маршруты для бегства из страны.

В сообщении на веб-сайте Министерства иностранных дел говорится: «Если ваше присутствие в России не является необходимым, мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть возможность выезда по оставшимся коммерческим маршрутам».

Департамент заявил, что может быть невозможно лететь напрямую в Великобританию или через страны ЕС, но возможно путешествие через Ближний Восток или Турцию.

Раньше советовали не ездить в страну тем, кто находится за пределами России.

#Russia Advise British nationals whose presence in Russia is not essential to consider leaving by remaining commercial routes, info on travel from Russia, social media restrictions (‘Summary’, ‘Returning to the UK’ and ‘Safety and security’ pages). https://t.co/mh7Zj0Xymn pic.twitter.com/VqF6GxBmGA

— FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) March 5, 2022