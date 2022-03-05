Гражданам Великобритании приказали покинуть Россию в обязательном порядке

14:50, Вчера
Мировые новости
Флаг Великобритании фото
Флаг Великобритании
Фото: pixabay.com

Гражданам Великобритании, которые все еще находятся в России, сказали, что они должны уехать, если нет необходимости оставаться в стране.

Министерство иностранных дел в субботу заявило, что британцы должны использовать оставшиеся коммерческие маршруты для бегства из страны.

В сообщении на веб-сайте Министерства иностранных дел говорится: «Если ваше присутствие в России не является необходимым, мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть возможность выезда по оставшимся коммерческим маршрутам».

Департамент заявил, что может быть невозможно лететь напрямую в Великобританию или через страны ЕС, но возможно путешествие через Ближний Восток или Турцию.

Раньше советовали не ездить в страну тем, кто находится за пределами России.

Этот шаг указывает на углубление кризиса, охватившего Украину, с последствиями санкций в России.

Министерство иностранных дел указало на «повышенную нестабильность в российской экономике» как на одну из причин, по которой британцам не следует ехать в страну.

«Курсор» писал ранее о том, что Борис Джонсон объяснил, почему не ввел санкции против Абрамовича.

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Автор материала:
Кати Адхам
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