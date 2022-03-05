Борис Джонсон объяснил, почему не ввел санкции против Абрамовича

Борис Джонсон указал на боязнь столкнуться с «каменной стеной юристов», когда его спросили, почему Великобритания не ввела санкции против Романа Абрамовича .

Лейбористы потребовали принять меры против владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича после того, как в просочившемся документе Министерства внутренних дел были отмечены его «связи с российским государством и его общественным объединением с коррупционной деятельностью и методами».

Премьер-министр настаивал, что не может обсуждать отдельные случаи, но рассказал об Абрамовиче в интервью различным европейским газетам.

«Никто из нас не хочет жить в стране, где государство может забрать у вас ваш дом без очень большого бремени доказывания и надлежащей правовой процедуры», — сказал он.

«Нет смысла говорить, да, мы собираемся преследовать его. Так что мы должны сделать это правильно. Мы также стараемся не делать это только для одного человека».

Министры также отказались отвечать на критику в отношении того, что решение не вводить санкции против Абрамовича позволит ему вывести доходы от продажи «Челси» из страны.

Абрамович, ставший миллиардером благодаря приватизированным нефтяным активам после распада Советского Союза, отрицает тесные связи с Владимиром Путиным, президентом России.

Его пресс-секретарь заявил, что он не сделал ничего, что могло бы привести к санкциям. «Чистая выручка» от продажи футбольного клуба пойдет в благотворительный фонд помощи «всем жертвам войны в Украине».

Правительство критиковали за отставание от ЕС и США в наложении санкций на российских олигархов, владеющих недвижимостью и другими активами в Великобритании.

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