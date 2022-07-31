Грядет скандал: принц Чарльз получил круглую сумму от семьи Усамы бен Ладена — СМИ

Принц Чарльз в очередной раз оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что королевский наследник принимал деньги от братьев Усамы бен Ладена.

Прошлой ночью принц Чарльз попал в новый шторм после того, как выяснилось, что он принял 1 миллион фунтов стерлингов от семьи Усамы бен Ладена.

Как сообщает Sunday Times, он взял деньги у братьев организатора терактов 11 сентября, и в конечном итоге они были переданы его благотворительной организации.

Журналисты выяснили, что принц Чарльз встречался со сводными братьями Усамы бен Ладена в конце октября 2013 года в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус. За два года до этого американский спецназ убил самого бен Ладена.

73-летний будущий король Чарльз получил деньги от Бакра и Шафика бен Ладенов — сводных братьев по отцовской линии убитого лидера «Аль-Каиды» Усамы, сообщает The Sun.

Принц Уэльский внес пожертвование в банк, несмотря на то, что советники убеждали его вернуть их из-за опасений, что связь с семьей бен Ладена может иметь катастрофические последствия для его репутации.

Сообщается, что они предупредили его о том, что его имидж будет запятнан, если его имя появится в одном предложении с именем бен Ладена.

Кроме того, один из членов королевской семьи сказал Чарльзу, что «ни для кого не будет хорошо», если в средствах массовой информации станет известно, что он взял деньги у семьи бен Ладена.

Деньги пошли в Благотворительный фонд принца Уэльского (PWCF). Сообщается, что по крайней мере один доверительный управляющий был среди тех, кто умолял его вернуть деньги.

Напомним, что королевский эксперт, изучающий последние фотографии королевы Елизаветы II, убежден, что монарх «угасает на наших глазах».