Губернатор Нью-Йорка: В нашем городе нет места антисемитизму

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила в воскресенье, что ее администрация выпустила прокламацию, в которой подчеркивается определение антисемитизма, данное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.

«Не заблуждайтесь: в Нью-Йорке нет места антисемитизму или ненависти», — написала она позже в Твиттере.

Tonight at the @AJCGlobal Forum, I was proud to announce my administration has issued a proclamation highlighting the International Holocaust Remembrance Alliance’s definition of antisemitism.

Make no mistake: in New York, there’s no room for antisemitism or hate. pic.twitter.com/fbm80hR4tN

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 12, 2022