Губернатор Нью-Йорка: В нашем городе нет места антисемитизму

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила в воскресенье, что ее администрация выпустила прокламацию, в которой подчеркивается определение антисемитизма, данное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.

«Не заблуждайтесь: в Нью-Йорке нет места антисемитизму или ненависти», — написала она позже в Твиттере.

Tonight at the @AJCGlobal Forum, I was proud to announce my administration has issued a proclamation highlighting the International Holocaust Remembrance Alliance’s definition of antisemitism. Make no mistake: in New York, there’s no room for antisemitism or hate. pic.twitter.com/fbm80hR4tN — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 12, 2022

Рабочее определение IHRA предлагает исчерпывающее описание антисемитизма в его различных формах, включая ненависть и дискриминацию в отношении евреев, отрицание Холокоста и, иногда противоречиво, отношение антисемитизма к способам выражения критики Израиля.

Более половины штатов США приняли или одобрили определение IHRA.

Определение антисемитизма IHRA, помимо того, что оно было принято десятками штатов США, также было принято целым рядом стран, включая Албанию, Австралию, Канаду, Германию, Великобританию, Австрию, Румынию, Чехию, Болгарию, Францию, Кипр и Аргентина.

Курсор писал ранее, что венгерский журналист-антисемит оскорблял еврейский народ на международной конференции. Жолт Байер, который ранее называл евреев «вонючими экскрементами», цыган сравнивал с «животными» и использовал расовые эпитеты для описания темнокожих людей, выступил на сцене американской Конференции консервативных политических действий, или CPAC, впервые проходящей в Европе.