Студенты университета в Торонто возмущены антисемитскими граффити

Граффити с антисемитскими призывами, выявленное в студенческом городке Йоркского университета в Торонто, возмутило еврейских студентов.

Граффити было обнаружено в гараже возле университетского кампуса. Там изображена карикатура, призывающая «выстрелить еврею в голову».

О страшной находке сообщил студент университета Роберт Лейтнер: «Я был просто застигнут врасплох. Я довольно часто бываю в этих местах, хожу почти каждый день».

Лейтнер, который является евреем, обнаружил угрожающее изображение, когда с другом прошел мимо гаража в среду. После обсуждения дальнейших действий, они приняли решение связаться с канадским отделением Бнай Брит и передать туда фотографию.

«Это просто произошло в тот раз и очень меня поразило. Это не то, что обычно можно увидеть в этой части кампуса», — рассказал Роберт Лейтнер.

Еврейская общественная организация Бнай Брит обратилась в Йоркский университетпосле чего на место преступления была вызвана полиция Торонто.

«Курсор» писал ранее, что венгерский журналист-антисемит оскорблял еврейский народ на международной конференции.

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