Ханукальные меноры и 400 других еврейских предметов, спрятанные во время Второй мировой войны, нашли в Польше

Примерно 400 предметов, которые, как считается, были спрятаны в земле их еврейскими владельцами во время Второй мировой войны, были обнаружены во время ремонта дома во дворе в Лодзи в центральной части Польши.

Об этом сообщает Jewish Projects.

Эксперты по истории говорят, что среди предметов есть ханукальные меноры и предметы, используемые в повседневной жизни. В основном это посеребренная посуда, меноры и стеклянная тара для косметики, как сообщает региональное управление по сохранению исторических объектов.

На прошлой неделе эксперты рассказали, что объекты будут переданы городскому археологическому музею. Тайник был найден в декабре, а две меноры были зажжены 22 декабря, во время Хануки, мероприятия, организованного еврейской общиной города.

Дом, где были обнаружены предметы, находился сразу за периметром Литцманштадтского гетто, которое немцы-оккупанты создали в Лодзи в феврале 1940 года и до августа 1944 года. Там они удерживали около 200 000 евреев со всей Европы. Большинство заключенных погибли там или в концентрационных лагерях.

Ранее «Курсор» рассказывал, что израильские археологи раскопали самое раннее свидетельство использования серебра в качестве валюты в Леванте. Возраст обнаруженных серебряных протомонет превышает 3,6 тысячи лет.

Они появились в период среднего бронзового века либо в древней Анатолии, либо в районе древней Греции. Известно, что первые свидетельства, указывающие непрерывную и длительную торговлю металлами между Левантом и Анатолией, появились еще за 1,7 тысячу лет до нашей эры.

Ученые точно знали о том, что такая торговля существовала в железном веке, но благодаря новому открытию ее начало в хронологических рамках отодвигается на полтысячи лет назад. Оказалось, что древние города характеризовалось более развитыми междугородными торговыми отношениями и экономикой, чем было принято считать ранее.