James Webb зафиксировал на фото впечатляющие «Столпы творения» в созвездии Змеи

Эти облака представляют собой водородные структуры из газа и пыли, изобилующие звездами в туманности Орла в созвездии Змеи, примерно в 6500 световых годах от Земли.

Снимки опубликованы 20 октября NASA.

Трехмерные столбы выглядят как величественные скальные образования, но они гораздо более проницаемы. Арки и шпили, возвышающиеся над пустынным ландшафтом, на самом деле постоянно меняются, а газ и пыль формируют новые звезды.

Космический телескоп Hubble в 1995 году прославил «Столпы творения» своим первым изображением, которое космические наблюдатели сочли культовым. В 2014 году он снова посетил эту сцену, чтобы показать более четкое и широкое изображение в видимом свете.

you vs the pillar of creation she told you not to worry about pic.twitter.com/TEZkCWsH5Q

— Incognito Finito (@incognitofinito) October 19, 2022