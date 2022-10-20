James Webb зафиксировал на фото впечатляющие «Столпы творения» в созвездии Змеи

Космический телескоп James Webb открывает сотни недавно родившихся звезд, сверкающих в знаменитых пылевых облаках. Аппарат запечатлел захватывающий и очень подробный пейзаж знаковых «Столпов творения» на новых снимках.

Эти облака представляют собой водородные структуры из газа и пыли, изобилующие звездами в туманности Орла в созвездии Змеи, примерно в 6500 световых годах от Земли.

Снимки опубликованы 20 октября NASA.

Трехмерные столбы выглядят как величественные скальные образования, но они гораздо более проницаемы. Арки и шпили, возвышающиеся над пустынным ландшафтом, на самом деле постоянно меняются, а газ и пыль формируют новые звезды.

Космический телескоп Hubble в 1995 году прославил «Столпы творения» своим первым изображением, которое космические наблюдатели сочли культовым. В 2014 году он снова посетил эту сцену, чтобы показать более четкое и широкое изображение в видимом свете.

you vs the pillar of creation she told you not to worry about pic.twitter.com/TEZkCWsH5Q — Incognito Finito (@incognitofinito) October 19, 2022



Новая фотография, полученная с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона James Webb (NIRCam), показывает столбы более подробно, с четкой структурой облаков и сотнями ранее невидимых звезд, вспыхивающих по всему изображению. Многие из этих звезд родились всего несколько сотен тысяч лет назад, говорится в заявлении NASA. Образование, расположенное в созвездии Змеи, представляют собой столбчатые облака межзвездной пыли и газа, которые являются частью туманности Орла.

«Толстые пыльные коричневые столбы уже не такие непрозрачные, и в поле зрения попадает еще много красных звезд, которые все еще формируются», — заявили исследователи.

Новый взгляд «поможет исследователям обновить свои модели звездообразования. Это позволит определить гораздо более точное количество вновь образовавшихся звезд, а также количество газа и пыли в регионе. Благодаря своей способности обнаруживать инфракрасный свет, который по сути представляет собой тепло, телескоп может заглянуть сквозь облака и увидеть протозвезды, возникающие из слипающейся пыли.

Ранее «Курсор» сообщал, что в NASA предложили новую методику поиска жизни в космосе.