Хуситы захватили судно у берегов Йемена, на котором находилось медицинское оборудование

Поддерживаемое Ираном движение хуситов, контролирующее большую часть северного Йемена, захватило грузовое судно под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, которое совершало «враждебные действия», но которое, по словам саудовцев, имело на борту медицинское оборудование.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Судно направлялось в саудовский порт Джизан, к северу от Йемена, с йеменского острова Сокотра в Красном море, когда оно было атаковано незадолго до полуночи в воскресенье. Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая ведет борьбу с хуситами более шести лет. Альянс обвинил хуситов в нападении на судоходство в Красном море, одном из самых загруженных морских путей в мире, ведущих к Суэцкому каналу.

По заявлению коалиции, судно было угнано у западного йеменского порта Ходейда. Военный представитель хуситов заявил, что судно перевозило военную технику и участвовало в «враждебных действиях, направленных на безопасность и стабильность йеменского народа».

Представитель позже добавил, что экипаж «разных национальностей» все еще был на борту. Судно перевозило оборудование из закрытого ставнями полевого госпиталя. Компания United Kingdom Maritime Trade Operations сообщила поздно в воскресенье, что получила сообщения о нападении на судно недалеко от йеменского порта Рас-Иса, который находится немного севернее Ходейды, и в настоящее время ведется расследование.

Судно находилось примерно в 23 морских милях к западу от нефтяного терминала Рас Иса в Красном море. Последнее нападение возле Рас Иса произошло в конце 2019 года.

Ранее Курсор сообщал, что коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что убила более 260 повстанцев-хуситов в Йемене.

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