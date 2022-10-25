«Икона морей»: представлен проект самого большого круизного лайнера

Американская круизная компания Royal Caribbean представила проект нового лайнера, который называется «Икона морей» (Icon of the Seas). Он отберет титул самого крупнейшего в мире у другого судна компании «Чудо морей» (Wonder of the Seas).
Как сообщается на сайте Royal Caribbean.
Лайнер должен отправиться в первое путешествие в январе 2024 года и будет предлагать широкий выбор услуг и развлечений – от пляжного отдыха до аквапарка, как для семей, так и для пар или компаний. Бронирование путешествия уже доступно.
В целом «территория» лайнера «Икона морей» будет разделена на пять «районов»: Thrill Island с самым большим «аквапарком в море» для активного отдыха, Chill Island с бассейнами и барами для расслабленного отдыха, Surfside для семейного отдыха, The Hideaway с имитацией пляжного отдыха и AquaDome для вечернего развлекательного отдыха.
«Икона морей» будет отправляться из Майами (США) в недельный отпуск на Восточные и Западные Карибы, в том числе заезжая на Багамские острова, в Мексику, Сен-Мартен и Гондурас.
«Курсор» писал ранее, что во время круиза по Средиземному морю исчез 33-летний израильский турист Уриэль Нофах. Мужчина находился в путешествии один и последний раз его видели в своей каюте.