«Икона морей»: представлен проект самого большого круизного лайнера

Американская круизная компания Royal Caribbean представила проект нового лайнера, который называется «Икона морей» (Icon of the Seas). Он отберет титул самого крупнейшего в мире у другого судна компании «Чудо морей» (Wonder of the Seas).

Как сообщается на сайте Royal Caribbean.

Лайнер должен отправиться в первое путешествие в январе 2024 года и будет предлагать широкий выбор услуг и развлечений – от пляжного отдыха до аквапарка, как для семей, так и для пар или компаний. Бронирование путешествия уже доступно.

В целом «территория» лайнера «Икона морей» будет разделена на пять «районов»: Thrill Island с самым большим «аквапарком в море» для активного отдыха, Chill Island с бассейнами и барами для расслабленного отдыха, Surfside для семейного отдыха, The Hideaway с имитацией пляжного отдыха и AquaDome для вечернего развлекательного отдыха.