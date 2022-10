Илон Маск не смог вытребовать деньги у Пентагона и будет сам обеспечивать Украину спутниками

Илон Маск в прошлом месяце обратился с просьбой к Пентагону профинансировать спутники Starlink для Украины.

Бизнесмен якобы решил прекратить финансирование из-за критики украинцев в свой адрес, когда заговорил о передаче Крыма россии*.

После отказа Пентагона ожидалась примерно такая реакция от Маска, однако 15 октября руководитель SpaceX написал, что его спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины.

«Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал Маск.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022