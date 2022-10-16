Илон Маск не смог вытребовать деньги у Пентагона и будет сам обеспечивать Украину спутниками

SpaceX продолжит финансировать украинцев, обеспечивая спутниковый интернет Starlink, хотя расходы компании в месяц составляют около 20 миллионов долларов.

Илон Маск в прошлом месяце обратился с просьбой к Пентагону профинансировать спутники Starlink для Украины.

Бизнесмен якобы решил прекратить финансирование из-за критики украинцев в свой адрес, когда заговорил о передаче Крыма россии*.

После отказа Пентагона ожидалась примерно такая реакция от Маска, однако 15 октября руководитель SpaceX написал, что его спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины.

«Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал Маск.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

По мнению Маска, россия пытается уничтожить Starlink, так как эта связь — единственная, которая все еще работает на фронте. Также он сообщил, что помимо терминалов компании предстоит создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам за доступ в Интернет через шлюзы, при этом постоянно защищаясь от кибератак и глушения. Расходы компании приближаются к 20 млн долларов в месяц.

В Украине ответили на поддержку Илона Маска фразой из «Звездных войн» — в стиле самого экстравагантного бизнесмена.

«Ты должен был уничтожить ситхов… Так ты и сделал… Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит», — написал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Курсор писал, что Маск перестанет финансировать Starlink для Украины: озвучена причина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!