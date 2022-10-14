Маск перестанет финансировать Starlink для Украины: озвучена причина

В СМИ сообщили, что Маск попросил Пентагон начать платить за спутниковую интернет-сеть для Украины.

Илон Маск заявил в пятницу, что его компания SpaceX не сможет бесконечно финансировать спутниковую интернет-сеть Starlink над Украиной. Он заявил об этом на фоне сообщений СМИ о том, что он попросил Пентагон покрыть расходы.

Его шаг связан с тем, что Маск был втянут в публичные размолвки с украинскими лидерами, которые были возмущены его противоречивыми предложениями по деэскалации конфликта, включая признание суверенитета рф* над Крымом.

Starlink, созвездие из более чем 3000 малых спутников на низкой околоземной орбите, сыграл жизненно важную роль в военных действиях Украины против рф, при этом SpaceX пожертвовала около 25 000 наземных терминалов, согласно обновленным данным, предоставленным Маском на прошлой неделе.

В серии твитов самый богатый человек в мире, похоже, подтвердил информацию CNN о том, что он написал в Пентагон письмо с предупреждением о том, что его финансовые взносы подходят к концу и что им придется платить по счетам.

Маск сказал, что операция уже обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и, по прогнозам, к концу года превысит 100 миллионов долларов.

Но CNN сообщил, что данные SpaceX, предоставленные Пентагону, показывают, что около 85 процентов из первых 20 000 терминалов в Украине были оплачены, по крайней мере частично, такими странами, как США, Польша или другими организациями.

Они также оплачивали около 30 процентов подключения к Интернету.

В ночных ответах в Твиттере в пятницу Маск подробно рассказал о логистике операции.

«Помимо терминалов, мы должны создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в Интернет через шлюзы, — сказал он. — Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее. Сжигание приближается к 20 миллионам долларов в месяц».

Недавно Маск поссорился с украинскими официальными лицами, в том числе с президентом Владимиром Зеленским, после того, как предложил мирное соглашение, которое включало повторное проведение спорных референдумов на оккупированных россией территориях Украины.

Предложения Маска приветствовала россия.

Тогда посол Киева в Германии Андрей Мельник высказался о скандальном предложении Маска и написал ему «отвали».

«Мы просто следуем его рекомендации», — написал вчера в твиттере Маск, вспомнив об этом твите Мельника.

Ранее Курсор писал, что путин рассказал, поедет ли на саммит G20.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!