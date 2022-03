Илон Маск поддерживает увеличение добычи нефти в США

Генеральный директор Tesla и SpaceX написал в Твиттере, что поддерживает этот шаг, который может снизить растущие цены на бензин в Америке во время нынешнего кризиса.

И призвал Украину «держаться крепко» и передал «сочувствие великому народу России, который этого не хочет».

Маск признал, что его позиция противоречит здравому смыслу.

«Неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — написал он в пятницу в Твиттере.

«Очевидно, что это негативно повлияет на Tesla, но решения в области устойчивой энергетики просто не могут реагировать мгновенно, чтобы компенсировать российский экспорт нефти и газа».

Цены на газ в США растут до самого высокого уровня почти за десятилетие, при этом в пятницу средняя цена за галлон обычного газа по стране составила 3,83 доллара, что является самым высоким показателем с 2012 года.

В Калифорнии средний показатель по штату сейчас составляет 5,07 доллара за галлон.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.

Extraordinary times demand extraordinary measures.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022