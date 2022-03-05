Илон Маск заявил, что люди из правительства приказали Starlink блокировать российские новости

Глава SpaceX Илон Маск заявил в субботу, что люди из правительства, а не Украина, приказали его службе спутниковой широкополосной связи Starlink заблокировать российские источники новостей.

Глава SpaceX Илон Маск заявил в субботу, что некоторые правительства, а не Украина, приказали его службе спутниковой широкополосной связи Starlink заблокировать российские источники новостей.

«Мы не будем этого делать, если только не под дулом пистолета, извините, что я сторонник абсолютизма свободы слова», — написал он в Твиттере.

Маск также сказал, что приоритет SpaceX был переориентирован на киберзащиту и преодоление помех сигналам, что вызовет небольшие задержки в Starship и Starlink V2.

Ранее на этой неделе руководитель SpaceX предупредил, что существует высокая вероятность того, что его Starlink может быть «нацелен» на Украину, на которую Россия вторглась на прошлой неделе.

«Курсор» писал ранее о том, что российские оккупанты расстреляли из пулеметов гражданское авто под Киевом. В результате обстрела погибли два человека — женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, среди них девушка 17 и девочка 7 лет.

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