Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс США

Самый богатый человек в мире перед выборами в Конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, обратился к «независимо мыслящим избирателям».

Об этом он написал в своем Twitter.

«Разделение власти сдерживает крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим. Закоренелые демократы или республиканцы никогда не голосуют за другую сторону, а потому независимые избиратели на самом деле решают, кто главный», ‒ написал Маск.

Также «Курсор» сообщал, что в ООН заявляют о нарушении Илоном Маском прав человека после покупки Twitter.