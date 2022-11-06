В ООН заявляют о нарушении Илоном Маском прав человека после покупки Twitter

Как правило, при возникновении вопросов к той или иной компании организация обращается к ней непосредственно без огласки.

Глава комитета Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо новому владельцу Twitter Илону Маску, в котором говорится, что права человека должны занимать центральное место в управлении соцсетью.

Об этом сообщает ВВС.

По мнению Тюрка, увольнение всей команды, которая отвечала в соцсети за соблюдение прав человека, с чего Маск начал управление Twitter, не предвещает ничего хорошего.

«Такая публичная критика со стороны ООН является крайне необычной практикой. Как правило, при возникновении вопросов к той или иной компании организация обращается к ней непосредственно без огласки, а в случае серьезных противоречий привлекает правительство страны, где компания зарегистрирована», — говорится в материале.

Отмечается, что, хотя Маск обещает, что при нем модерация контента соцсети продолжится, есть опасения, что Twitter больше не будет с прежней скрупулезностью блокировать разжигающие ненависть сообщения.

«Twitter — часть глобальной революции, которая изменила способы нашей коммуникации. Но меня беспокоит ситуация в общем публичном цифровом пространстве и роль Twitter в этом», — отметил представитель ООН.

По словам Тюрка, Twitter, как и все другие компании, должен осознавать, какой вред платформа потенциально способна нанести, и сделать все для предотвращения этого.

«Итак, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», — обратился Тюрк к Илону Маску.

Как сообщал Курсор, сотрудники Twitter подали коллективный иск против компании, утверждая, что массовые увольнения, объявленные Илоном Маском, нарушили федеральный закон, требующий 60-дневного уведомления об увольнении сотрудников.

Ранее Курсор писал, как Стивен Кинг выторговал у Илона Маска 12 долларов.