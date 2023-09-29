Илон Маск прокомментировал обвинения в росте антисемитизма в своей соцсети

Он опроверг любые подобные обвинения в свой адрес.

Предприниматель, миллиардер Илон Маск прокомментировал обвинения против него в халатности в отношении модерации контента и росте антисемитизма в социальной сети X после того, как он стал ее главой. Он считает, что несмотря ни на что антисемитские сообщения не нужно удалять, а, скорее, противопоставлять им «контраргументы».

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

По его словам, если антисемиты, которым нигде в Сети не дают высказаться, «будут просто скрытыми антисемитами, и этого будет недостаточно для противостояния им». В связи с этим, он считает, что все делает правильно и обвинения в халатности в отношении модерации антисемитского и расистского контента на платформе, ранее известной как Twitter, «абсурдны». При этом всем он назвал себя «aspirationally Jewish» - «амбициозным евреем».

«В некоторых отношениях я думаю, что я, по своей сути, еврей, — причиной этого заявления было то, что, по его словам, у него было огромное количество друзей-евреев. - Они используют платформу X, и я спрашиваю: «Ребята, вы что-нибудь видите?» А они отвечает мне: «Нет, ничего особенного»…».

Ранее "Курсор" писал о том, что Илон Маск сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. Миллиардер решил прокомментировать публикацию американского экономиста и бизнесмена Дэвида Сакса, разместившего карту украинского контрнаступления ISW. Отметим, что американский экономист Сакс регулярно критикует действующее правительство США и войне в Украине.