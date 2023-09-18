Илон Маск сделал новое скандальное заявление о войне в Украине: Такой мизер

Миллиардер согласился с экономистом, распространяющим российские нарративы.

Американский бизнесмен Илон Маск критически высказался в адрес украинского контрнаступления и ведения боевых действия ВСУ против ВС *рф.

Об этом он сообщил в своей соцсети Х.

Миллиардер решил прокомментировать публикацию американского экономиста и бизнесмена Дэвида Сакса, разместившего карту украинского контрнаступления ISW.

"Украинские территориальные достижения в результате их восхваляемого контрнаступления (выделено синим) настолько скудны, что едва видны на карте", – написал Сакс.

Под этой публикацией Маск и оставил свой комментарий.

"Так много смертей за такой мизер", – написал владелец Tesla и Space X.

Отметим, что американский экономист Сакс регулярно критикует действующее правительство США и войне в Украине. Он считает, что якобы Вашингтон разжигает войну между украинцами и россиянами, что является лишь одним из примеров того, как он повторяет нарративы российских пропагандистов.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск без разрешения «слил» интимный снимок своей экс-девушки Эмбер Херд.

Также "Курсор" сообщал, что появились фото российской подлодки за 300 млн долл, получившей повреждения после ракетной атаки.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!