Илон Маск рассказал, что именно человечество должно победить

По мнению миллиардера, в ином случае «ничего не будет иметь значения».

Американский бизнесмен Илон Маск стал объектом критики после того, как объявил, что теперь его стоит называть местоимениями фаучи/под/суд. Таким образом он захотел привлечь внимание к главному инфекционисту США и медицинскому советнику Байдена Доктору Энтони Фаучи.

Об этом он сообщил в Twitter.

После обрушившейся на него критики Маск дал обильный комментарий об опасности вокизма.

«Насаждать другим свои местоимения, когда никто о них не спрашивал, и подвергать остракизму тех, кто не делает так же, – это не по-доброму и не хорошо ни для кого. Что касается Фаучи, он лгал перед Конгрессом и спонсировал исследования усилений функций вируса, которые убили миллионы людей. Не круто, как по мне. Либо вирус вокизма главного мозга будет побежден, либо уже ничего не будет иметь значения», – написал он.

«Курсор» сообщал, что Маск хотел ударить Канье Уэста за фото Звезды Давида, объединенной со свастикой.