Илон Маск рассказал, как Twitter применял цензуру и скрывал историю с ноутбуком Хантера Байдена

В расследовании сказано, что запросы касаемо удаления и цензуры поступали от представителей как демократической, так и республиканской партии.

Бизнесмен Илон Маск и журналист Мэтт Таибби поделились документами, посвященными политическим мотивам цензурирования информации в Twitter.

Об этом они сообщили в соцсети.

Журналист проанализировал «тысячи внутренних документов, полученных из источников в компании Twitter». Материал получил название «Twitter Files» и в текущей версии треда содержится в «часть 1». Маск уже рекомендует «настроиться на 2-й эпизод Twitter Files завтра».

Таибби посвятил тред тому, как соцсеть, имеющая «возможность создавать и обмениваться идеями и информацией мгновенно, без барьеров», стала ресурсом с барьерами, которые работают на личных связях. Журналист рассказал, инструменты по удалению и контролю над твитами были созданы для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками, но в итоге стали приспособлением для политической цензуры.

«Постепенно сотрудники и руководители Twitter начали находить все больше и больше способов применения этих инструментов. Посторонние стали просить компанию манипулировать и речью: сначала понемногу, потом чаще, потом постоянно», – рассказал он.

К 2020 году запросы касаемо удаления и цензуры поступали от представителей как демократической, так и республиканской партии. Эта процедура функционировала на основе личных связей с сотрудниками в компании, но большинстве своем они лояльны демократам. По словам журналиста, нормальным стал диалог о «ещё одном запросе от команды Байдена», на который через время отвечали «готово».

Наиболее заметный эпизод цензурирования – ситуация со статьей о ноутбуке Хантера Байдена. В середине октября издание New York Post опубликовало материалы с ноутбука сына Джо Байдена, в соответствии с которыми американский лидер был знаком с руководителем компании Burisma и давил на украинское правительство, чтобы то уволило прокурора. До этого сам Байден заявляв, что не знаком детально с родом занятий его сына.

Таибби утверждает о принятии в Twitter «экстраординарных мер» по цензурированию контента, чтобы не допустить распространения материалов из статьи: ссылку на неё удаляли, касающиеся её посты помечали как «небезопасные» и даже в личных сообщениях было запрещено пересылать материалы о ноутбуке Хантера Байдена. До этого такая мера использовалась для материалов вроде детского порно.

Из-за попытки рассказать эту историю заблокировали даже пресс-секретаря Белого Дома Кейли Макинани. Во время «напряжённости» из-за цензуры в социальной сети работники компании ссылались на политику Twitter по «материалам, добытым путём взлома». Позже один из них признал, что это была лишь «отговорка».

В расследовании сказано, что цензурирование не беспокоило представителей демократической партии: Таибби обнаружил лишь одного сенатора-демократа, который «выразил обеспокоенность» этим аспектом Twitter. В треде сказано, что некоторым сотрудникам было непонятно, «на каком основании необходимо помечать это как “небезопасное”».

Журналист также располагает письмом от Карла Сабо из исследовательской фирмы NetChoice, которое было адресовано главе отдела общественной политики Twitter Лорен Калбертсон. Он посвящен опросу 12 членов конгресса и тому, что «первая поправка не абсолютна». (Первая поправка к Конституции США касается вопросов свободы слова и недопустимости госцензуры).

«Курсор» сообщал, что Маск удалил Канье Уэста из Twitter из-за фото Звезды Давида, объединенной со свастикой.