Маск удалил Канье Уэста из Twitter из-за фото Звезды Давида, объединенной со свастикой

Новый глава Twitter Илон Маск заявил, что Уэст снова нарушил правило против подстрекательства к насилию.

Илон Маск удалил Канье Уэста из Twitter «за подстрекательство к насилию» после того, как рэпер опубликовал фотографию, на которой была изображена свастика, переплетенная со звездой Давида.

Сообщение появилось через несколько часов после интервью с теоретиком заговора Алексом Джонсом, в котором Уэст вызвал возмущение, заявив о своей «любви» к нацистам и восхищении Адольфом Гитлером.

Фотография была подписана словами «Люблю всех #lovespeech».

JUST IN: Elon Musk removes Kanye West’s tweet of what looks like a swastika inside the Star of David. pic.twitter.com/iK8CnozDez — Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 2, 2022

Уэст также поделился фотографией Маска без рубашки, на которого брызнули водой, с подписью: «Давайте всегда будем помнить это как мой последний твит».

В ответ Маск сказал: «Просто уточняю, что его учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию, а не за нелестную мою фотографию».

«Я старалась изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — написал Маск в Twitter.

Маск, который ранее называл себя «абсолютистом свободы слова», неоднократно заявлял, что считает, что весь контент, разрешенный законом, должен быть разрешен в Twitter, и стремился переделать организацию социальных сетей после того, как взял на себя управление в октябре.

Ранее Курсор писал, что Канье Уэст заявил, что поддерживает путина* в войне в Украине. Артист поддержал сторонника теории превосходства белой расы.

Курсор также сообщал, что на этом же шоу Уэст высмеял Нетаниягу и решил похвалить Гитлера.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!