Маск удалил Канье Уэста из Twitter из-за фото Звезды Давида, объединенной со свастикой

Илон Маск удалил Канье Уэста из Twitter «за подстрекательство к насилию» после того, как рэпер опубликовал фотографию, на которой была изображена свастика, переплетенная со звездой Давида.

Сообщение появилось через несколько часов после интервью с теоретиком заговора Алексом Джонсом, в котором Уэст вызвал возмущение, заявив о своей «любви» к нацистам и восхищении Адольфом Гитлером.

Фотография была подписана словами «Люблю всех #lovespeech».

JUST IN: Elon Musk removes Kanye West’s tweet of what looks like a swastika inside the Star of David. pic.twitter.com/iK8CnozDez

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 2, 2022