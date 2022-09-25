Индия и Китай на Генассамблее ООН призвали прекратить войну в Украине

Китай и Индия во время Генеральной Ассамблеи ООН высказали свою позицию относительно войны россии* против Украины. Представители азиатских стран призвали остановить боевые действия.

Это очередные подобные обращения. Ранее лидеры стран просили об этом российского президента владимира путина.

Об этом 25 сентября сообщает AFP.

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал все заинтересованные стороны «не допустить эскалации кризиса». Он заявил о необходимости защитить законные права и интересы развивающихся стран. Приоритетом является содействие мирным переговорам. Дипломат призвал к «справедливому и прагматичному» обсуждению «мирного решения кризиса». По данным издания, китайский министр встретился в Нью-Йорке с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его, что Пекин поддерживает «территориальную целостность всех стран».

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна на стороне «диалога и дипломатии». Он недоволен, что война в Украине продолжается.

«Нас часто спрашивают, на чьей мы стороне. И наш ответ каждый раз прямой и искренний. Индия на стороне мира и будет твердо стоять на этом», – сказал он.

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде, который состоялся на прошлой неделе, бывшие союзники россии предупредили владимира путина о недопустимости длительной эскалации. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал ему, что «сейчас не время для войны», а китайский лидер Си Цзиньпин должен был выразить «озабоченность» войной на Украине. Также главы других стран, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, должны были передать вождю кремля, что «война должна закончиться».

Ранее «Курсор» сообщал, что комиссия ООН обвинила россию в военных преступлениях в Украине. Россияне убили десятки тысяч гражданских в украинских городах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!