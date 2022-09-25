Индия и Китай на Генассамблее ООН призвали прекратить войну в Украине

Это очередные подобные обращения. Ранее лидеры стран просили об этом российского президента владимира путина.
Об этом 25 сентября сообщает AFP.
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал все заинтересованные стороны «не допустить эскалации кризиса». Он заявил о необходимости защитить законные права и интересы развивающихся стран. Приоритетом является содействие мирным переговорам. Дипломат призвал к «справедливому и прагматичному» обсуждению «мирного решения кризиса». По данным издания, китайский министр встретился в Нью-Йорке с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его, что Пекин поддерживает «территориальную целостность всех стран».
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна на стороне «диалога и дипломатии». Он недоволен, что война в Украине продолжается.
«Нас часто спрашивают, на чьей мы стороне. И наш ответ каждый раз прямой и искренний. Индия на стороне мира и будет твердо стоять на этом», – сказал он.
Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в узбекском Самарканде, который состоялся на прошлой неделе, бывшие союзники россии предупредили владимира путина о недопустимости длительной эскалации. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал ему, что «сейчас не время для войны», а китайский лидер Си Цзиньпин должен был выразить «озабоченность» войной на Украине. Также главы других стран, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, должны были передать вождю кремля, что «война должна закончиться».
Ранее «Курсор» сообщал, что комиссия ООН обвинила россию в военных преступлениях в Украине. Россияне убили десятки тысяч гражданских в украинских городах.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!