«Некоторым жертвам по четыре года»: комиссия ООН обвинила россию в военных преступлениях в Украине

Представители комиссии по установлению нарушений в Украине, уполномоченная Советом ООН по правам человека, заявила, что ее первоначальное расследование зафиксировало доказательства военных преступлений, совершенных россиянами после вторжения в Украину.

Представители следствия пообщались по меньшей мере с 150 потерпевшими и свидетелями. Они побывали на территории почти в трех десятках населенных пунктов в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Эксперты установили, что некоторым погибшим детям всего по четыре года. Они были убиты россиянами.

Соответствующий доклад опубликован 24 сентября AFP.

«На основании доказательств, комиссия пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления», – говорится в заявлении.

Категоричность этого заявления была необычна для следователей ООН, но группа из трех независимых экспертов заявила, что найденные ими доказательства очевидны. Следователи побывали почти в трех десятках населенных пунктов в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Они посетили 27 населенных пунктов, опросили сотни потерпевших и свидетелей, «осмотрели места разрушений, могил, мест содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия». Ужасные преступления русских захватчиков были зафиксированы.

Десятки стран приветствовали выводы, а представитель Украины Антон Кориневич заявил Совету, что они знаменуют собой «важную веху на пути к привлечению к ответственности за преступления россии». На данный момент процесс не продвигается, а виновные остаются на свободе.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Украине объявили о запуске специальной онлайн-базы данных, документирующей военные преступления. Власти заявили, что все российские солдаты и командиры будут нести ответственность за содеянное.

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