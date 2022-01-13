Индия и Великобритания начали переговоры о свободной торговле

Индия и Великобритания официально начинают переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, которое, как ожидается, увеличит их торговлю на миллиарды долларов.

Индия и Великобритания начинают переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, которое, как ожидается, увеличит двустороннюю торговлю на миллиарды долларов в рамках одного из самых амбициозных переговоров за последнее время.

Министр международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян находится в Нью-Дели и встретится с Пиюшем Гоялом, министром торговли и промышленности, по делам потребителей, продовольствия, общественного распределения и текстиля. Фактические переговоры начнутся на следующей неделе, сообщили официальные лица.

Обе стороны надеются, что сделка принесет огромные выгоды нескольким отраслям, от продуктов питания и напитков до передовых возобновляемых технологий.

Сделка потенциально может удвоить экспорт Великобритании в Индию и увеличить двустороннюю торговлю на 38 миллиардов долларов в год к 2035 году, говорится в заявлении британского правительства.

Напомним, ранее курсор писал о том, что Польша будет покупать саудовскую нефть вместо российской.

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