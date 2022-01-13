Польша будет покупать саудовскую нефть вместо российской

Польша подписала с Саудовской Аравией долгосрочный контракт на поставки нефти, который покроет почти половину потребления нефти в стране.

По предварительным данным, государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco и польская PKN Orlen подписали контракт о поставках в Польшу до 337 тысяч баррелей в сутки при общей потребности Польши в 650-700 тыс. баррелей ежедневно.

О этом сообщает новостное интернет-издание «Русский Евреи».

Издание подчеркивает, что для работы с ближневосточным сырьем компании Orlen понадобится модернизация заводов по переработке нефти, поскольку изначально они были «заточены» под российский сорт Urals. Однако в дополнение к контракту на поставки Saudi Aramсо приобретает 30-процентную долю в НПЗ польской Lotos за 243 млн евро, что должно обеспечить гарантированный спрос на саудовскую нефть.

Как отмечают аналитики, эти сделки расширяют присутствие саудитов на европейском рынке в отрасли и усиливают их позиции в регионе, где традиционно доминировала российская нефть. В частности, в 2020 году, по данным Минэнерго США, Польша была третьим крупнейшим клиентом РФ в Европе, приобретая 7% российского нефтяного экспорта. Долю больше среди покупателей в ЕС имели лишь Германия (11%) и Нидерланды (11%).

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя сделку с саудовской компанией, назвал ее «великим экономическим и политическим событием» и отметил, что «благодаря подписанным контрактам энергетическая безопасность Центральной и Восточной Европы существенно улучшится».

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