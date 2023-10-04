Иностранцы впервые с 2020 года смогут посетить страну, закрытую из-за COVID

Иностранным гостям разрешили, впервые с 2020 года, въезжать в Северную Корею, границы которой были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, охватившей весь мир.

Об этом пишет Bloomberg.

Но после прилета на территорию государства туристам нужно будет пройти двухдневный карантин. Однако в государственных средствах массовой информации Северной Кореи еще не было сообщений об этом шаге.

В материале отмечается, что Ким Чен Ин ослабил немного ограничения, введенные в стране четыре года назад, из-за этого делегации высокого уровня из Китая и российской федерации* смогли посетить государство этим летом. Из-за закрытия границ в начале пандемии экономика Северной Кореи упала, потому что была "заморожена" торговля. В банке Кореи в Сеуле подсчитали, что текущее состояние экономики сейчас меньше, чем то, которое было более десяти лет назад, когда Ким Чен Ин только пришел к власти.

Более того, длительный изоляционистский период негативно отразился на международном туризме, ведь многие путешественники приезжали в Северную Корею, чтобы посмотреть природные чудеса и уникальную "неосталинскую" атмосферу.

"Курсор" писал ранее, что для тех, кто планирует отправиться на зимний отдых в Европу, есть несколько удивительных направлений, которые порадуют путешественников комфортной температурой, красивой природой и и уникальной атмосферой.