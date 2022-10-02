Интернет-магазин Goodwill разместил на сайте кружки Адольфа Гитлера с символикой Третьего рейха

В подписи к товару указано, что продаются «3 винтажные немецкие кружки Адольфа Гитлера с булавкой».

Об этом 2 октября сообщает портал Vice News.

Продукцию якобы можно приобрести от 13,99 долларов. Новым владельцем трех кружек Адольфа Гитлера можно стать благодаря интернет-магазину Goodwill of Western New York.

На двух кружках было изображение самого нацистского вождя, а также его подпись и печально известный титул «Дер фюрер». На одной из кружек также изображен нацистский орел со свастикой.

На третьей кружке изображены различные символы ненависти нацистской эпохи, включая руну Одал, крест со стрелой, крест с разбитым солнцем и символ вольфсангеля. Он использовался нацистами во время правления Гитлера и остается в базе данных Антидиффамационной лиги как символ ненависти и по сей день.

A few tips: 1. If you have Hitler, swastika, & SS mugs in your home and no longer want them, throw them in the trash 2. If someone donates these items to you, do not turn around & monetize things that represent the murder of millions. cc:@GoodwillIntl @GoodwillWNY pic.twitter.com/PXrGZWfjlH — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 1, 2022

На кружке также была надпись Meine Ehre heißt Treue, что переводится как «Моя честь называется верностью». Это был девиз СС, и с тех пор он был объявлен вне закона в Германии в 1947 году. В список была включена бесплатная булавка со словами «Если ты немец, трудно быть скромным».

Это не первый случай, когда Goodwill продает нацистские памятные вещи. Согласно Vice, в 2017 году покупатель зашел в магазин Goodwill в Пасадене, штат Калифорния, и обнаружил пару шорт с нацистским орлом спереди. Они немедленно принесли его персоналу, который затем убрал его из магазина.

Продажа нацистских памятных вещей запрещена в некоторых странах, таких как Германия, Австрия и Франция, однако не запрещена в США. Еще в июле на Александровском историческом аукционе в Мэриленде были проданы часы более чем за миллион долларов, которые когда-то принадлежали Адольфу Гитлеру. Аукционный дом и продажа вызвали бурную реакцию. Вскоре 34 еврейских лидера подписали открытое письмо с резкой критикой аукциона.

Ранее «Курсор» сообщал, что в США на аукционе продали часы Гитлера за 1,1 миллион долларов.