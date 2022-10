Интернет-магазин Goodwill разместил на сайте кружки Адольфа Гитлера с символикой Третьего рейха

В подписи к товару указано, что продаются «3 винтажные немецкие кружки Адольфа Гитлера с булавкой».

Об этом 2 октября сообщает портал Vice News.

Продукцию якобы можно приобрести от 13,99 долларов. Новым владельцем трех кружек Адольфа Гитлера можно стать благодаря интернет-магазину Goodwill of Western New York.

На двух кружках было изображение самого нацистского вождя, а также его подпись и печально известный титул «Дер фюрер». На одной из кружек также изображен нацистский орел со свастикой.

На третьей кружке изображены различные символы ненависти нацистской эпохи, включая руну Одал, крест со стрелой, крест с разбитым солнцем и символ вольфсангеля. Он использовался нацистами во время правления Гитлера и остается в базе данных Антидиффамационной лиги как символ ненависти и по сей день.

A few tips:

1. If you have Hitler, swastika, & SS mugs in your home and no longer want them, throw them in the trash

2. If someone donates these items to you, do not turn around & monetize things that represent the murder of millions.

cc:@GoodwillIntl @GoodwillWNY pic.twitter.com/PXrGZWfjlH

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 1, 2022