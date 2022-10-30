Интерпол создал «метавселенную» для правоохранительных органов: что известно

В виртуальном мире можно контактировать с другими офицерами полиции и даже пройти учебные курсы по судебной медицине и другим полицейским специализациям.

Недавно Международная организация криминальной полиции (Интерпол) представила первую в истории метавселенную, специально разработанную для правоохранительных органов во всем мире.

Анонс метамира состоялся во время 90-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, проходившей в Нью-Дели, пишет портал No Worries.

Так, в Интерполе утверждают, что новая метавселенная уже полностью функционирует и «позволяет зарегистрированным пользователям совершить путешествие по виртуальному пространству штаб-квартиры Генерального секретариата Интерпола в Лионе (Франция) без каких-либо географических или физических границ».

Также в виртуальном мире можно контактировать с другими офицерами полиции и даже пройти учебные курсы по судебной медицине и другим полицейским специализациям.

«Несмотря на кажущуюся наивность и простоту интерполовской метавселенной, логика в этом есть. Во-первых, количество киберпреступлений растет с каждым днем ​​и полицейским в любом случае необходимо активно развивать свое понимание криптовалют и метавселенных. Во-вторых, VR-технологии находятся только в начале своего развития и первый шаг важно делать тем, кто не хочет опоздать на поезд», — говорится в статье.

Также издание пишет, что есть целые страны, которые поняли важность метамира в ближайшем будущем. А это означает укрепление и дальнейший рост тренда.

Как сообщал Курсор, полиция арестовала предполагаемого мошенника с криптовалютой, который подозревается в мошенничестве со своими жертвами на сумму более 500 000 евро, в то время как он жил роскошной жизнью на Коста-дель-Соль, останавливаясь в эксклюзивных отелях и виллах, питаясь в дорогих ресторанах и покупая дизайнерские вещи.

Полиция охарактеризовала латвийца, которого разыскивал Интерпол с 2015 года, как «одного из крупнейших мошенников с криптовалютой, базирующегося в Испании».

Также Курсор информировал о том, что в Украине задержали преступника, за которым охотился Интерпол.