Инцидент на МКС: NASA просит SpaceX с спасти астронавтов

В NASA заявили, что сейчас в поврежденной капсуле российского корабля находятся три человека.

NASA обратилось к компании SpaceX с просьбой помочь спасти астронавтов, застрявших в поврежденном российском корабле Союз на МКС.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее, 14 декабря, стало известно о повреждении обшивки российского космического корабля, в результате которой произошла утечка охлаждающей жидкости. На борту корабля в это время находились трое астронавтов — один американец и двое россиян. Они прибыли на МКС в сентябре.

Сейчас астронавты находятся в поврежденной капсуле, которая пристыкована к МКС. Астронавты на закрывают люк на станцию, чтобы предотвратить повышение температура.

На данный момент к МКС пристыкован корабль Crew Dragon компании SpaceX. Он доставил на станцию четверых астронавтов. NASA попросило SpaceX, чтобы Crew Dragon доставил астронавтов, находящихся на союзе на Землю. Однако проблема в том, что на корабле только четыре места.

В роскосмосе* пытаются найти решение этой проблеме и спасти астронавтов. Сообщается, что окончательное решение может быть принято в январе.

Ранее Курсор писал, что к МКС пристыковался корабль в неисправном состоянии. Космический корабль Cygnus смог осуществить стыковку с международной космической станцией при неработающей солнечной панели.