Инженеры создали материал, который останавливает даже бронебойные пули

Специалисты в рамках эксперимента выстрелили бронебойной пулей калибра 7,62 мм в кусок металлической пены. Результаты удивили даже ученых

В 2016 году ученые из Университета Северной Каролины, США, провели эксперимент. Они создали пластину из металлической пены и попытались ее прострелить. Однако пуля не смогла пробить пластину, оставив лишь небольшую вмятину.

Об этом пишет портал Phys.org.

Экспериментом руководил профессор авиа- и ракетостроения Авсан Рабиейи. Глубина вмятины составила лишь 8 миллиметров.

Отметим, что бронепластина считается хорошей, если глубина вмятины составляет даже 44 миллиметра. Результат этого эксперимента удивил всех.

Интересно также и то, что, как выяснили инженеры, пластины из металлической пены могут не только останавливать пули, но и блокировать рентгеновские лучи. Это поможет создать более защищенные скафандры для изучения космоса.

Ранее редакция Курсора сообщала, что названы продукты, которые вызывают 90% видов рака.

Также наш сайт писал, что созданы нанороботы способны полностью убить раковые клетки. Ученые изобрели революционный способ борьбы с раком: изготовленные из золота наномеханизмы способны внедряться в пораженную клетку и разрушать ее изнутри.

Еще напомним, что инженеры создали оптический кабель, который передает 400 ГБ данных в секунду.