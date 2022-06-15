Инженеры создали оптический кабель, который передает 400 ГБ данных в секунду

Кабель даст возможность создать суперкомпьютеры, которые смогут лучше работать с искусственным интеллектом и технологией машинного обучения.

Эксперты из Индии смогли создать оптический кабель, который передает в 50 раз больше данных в секунду, чем его аналоги.

О новой разработке написали в журнале Optica.

Эксперты показали оптический канал связи, который создан на основе кремния. Разработка объединила две технологии мультиплексирования для создания 40 оптических каналов передачи данных. Все они перемещают информацию одновременно.

Предполагается, что использование такого кабеля сможет улучшить работу приложений, которые требуют обработки больших объемов данных. Кроме того, технологию можно использовать для создания оптических компьютеров с повышенным уровнем вычислительной мощности.

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